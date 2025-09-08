logo
"عامل توتر".. رئيس البرازيل يهاجم الانتشار العسكري الأمريكي في الكاريبي

زوارق حربية أمريكية في البحر الكاريبيالمصدر: البحرية الأمريكية
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 2:10 م

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين، خلال اجتماع عبر الفيديو لمجموعة البريكس، وهي تكتل الدول الناشئة، إن الاتنشار العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي "عامل توتر"، وفق "فرانس برس".

وقال في كلمة بثتها قناة رئاسة جنوب أفريقيا، العضو في مجموعة البريكس، على يوتيوب، إن "انتشار القوات المسلحة لأكبر قوة في البحر الكاريبي عامل توتر يتعارض مع الطابع السلمي لهذه المنطقة".

ونشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي لمواجهة ما اسمته كارتيلات المخدرات بقيادة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما تسبب في تصاعد التوترات مع كركاس.

وإضافة إلى فنزويلا، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والبرازيل على خلفية الدعم الأمريكي للرئيس السابق جايير بولسونارو، خلال محاكمته داخل البلاد بتهمة محاولة قلب الحكم.

