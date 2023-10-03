انفجار ضخم في أوكسفورد شاير جنوب شرق إنجلترا
وقع، مساء اليوم الإثنين، انفجار "ضخم" في مقاطعة أوكسفورد شاير، الواقعة في جنوب شرق إنجلترا، وعلى بعد 60 كم شمال غرب العاصمة البريطانية لندن، وذلك وفقًا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تُظهر "كرة نارية ضخمة" في أوكسفورد شاير، بعد ورود أنباء عن انفجار في المنطقة، رجحت بعض وسائل الإعلام البريطانية أن يكون قد وقع في مصنع لإعادة التدوير.
وأفاد الكثيرون بأنهم سمعوا دويًا عاليًا، بينما أظهر مقطع فيديو ألسنة اللهب تضيء سماء الليل، بعد لحظات من مرور عاصفة رعدية في السماء، بينما أفاد آخرون بأنهم تعرضوا لانقطاع مؤقت في الطاقة بعد وقت قصير من الانفجار.
ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات رسمية عن الانفجار أو حتى أسبابه وما خلفه من تأثيرات وأضرار بشرية أو مادية.