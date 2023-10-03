انفجار "ضخم" في أوكسفورد شاير جنوب شرق إنجلترا

وأفاد الكثيرون بأنهم سمعوا دويًا عاليًا، بينما أظهر مقطع فيديو ألسنة اللهب تضيء سماء الليل، بعد لحظات من مرور عاصفة رعدية في السماء، بينما أفاد آخرون بأنهم تعرضوا لانقطاع مؤقت في الطاقة بعد وقت قصير من الانفجار.