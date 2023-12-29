نظرة الأوكرانيين لمستقبل بلادهم تُوغل في التشاؤم بسبب استمرار الحرب

أظهرت نتائج استطلاع جديد أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، اليوم الجمعة، أن نسبة الأوكرانيين المتشائمين حول مستقبل بلادهم ارتفعت إلى 27%، فيما كانت هذه النسبة 12% في استطلاع تم العام الماضي.

وجاء في تقرير حول الاستطلاع الذي أجراه المعهد الأوكراني، "كانت هناك زيادة كبيرة في المشاعر المتشائمة بشأن مستقبل البلاد، حيث تشير النتائج إلى أن 73٪ ما زالوا يعتقدون أن أوكرانيا ستكون في غضون 10 سنوات دولة مزدهرة داخل الاتحاد الأوروبي، فيما عبر البقية 27% عن تشائمهم من مستقبل البلاد".

وأوضح المعهد أن هذا الاستطلاع "تم في الفترة من 29 نوفمبر إلى 9 ديسمبر"، ويشير المعهد أيضا إلى أنه وخلال استطلاع مماثل أجري في أكتوبر 2022، أعطى 88% من المشاركين هذه الإجابة، فيما انخفضت هذه النسبة إلى حد 73% في الاستطلاع الجديد".

ووفقا لمعهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، فإن المناطق الشرقية في أوكرانيا حيث تدور المعارك وصلت نسبة عدم التفاؤل بمستقبل البلاد إلى 67%.

وتم إجراء الاستطلاع باستخدام المقابلات الهاتفية التي تمت مع 1031 مواطن أوكراني من فئات عمرية مختلفة ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات الأوكرانية.