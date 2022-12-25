تقرير: عدم وصف فرنسا هجوم باريس بـ"الإرهابي" يثير جدلًا واسعًا

لا تزال السلطات القضائية الفرنسية تتوخى الحذر حيال هجوم باريس الذي أودى بحياة 3 أشخاص وأصاب 4 آخرين جميعهم من الجالية الكردية، ما أثار جدلًا واسعًا، لا سيما في ظل تجنب باريس وصف الهجوم بـ"الإرهابي".

وأعلن مكتب الادعاء الفرنسي أن الهجوم نفذه رجل عمره 69 عامًا، حيث أطلق النار في شارع "دانغيين" في الدائرة العاشرة وسط باريس.

وتتواصل الاحتجاجات المنددة ليس فقط بالاعتداء، وإنما بـ"تعمد" السلطات الفرنسية عدم وصف الهجوم بـ "الإرهابي" كما كانت تفعل كلما كان منفذ الاعتداء يعتنق الديانة الإسلامية، بحسب وسائل إعلام فرنسية.