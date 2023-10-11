تقرير: روسيا تقوم بدور معقد للتوسط بين إسرائيل وحماس

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها أن روسيا تقوم بدور دبلوماسي معقد، في محاولة للتوسط بين إٍسرائيل وحركة حماس، في خضم الصراع الملتهب في قطاع غزة.

وجاء في التقرير: "منذ هجوم حماس الأخير على إسرائيل، أدلى المسؤولون الروس بتصريحات يبدو أنها تعامل كلا الجانبين على قدم المساواة في الصراع".

وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في لقاء مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أمس، عن هدف طموح يتمثل في إنهاء إراقة الدماء وإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت الصحيفة: "لسوء الحظ، وبعد مناقشاتهما، لم يتمكن لافروف إلا من تكرار الدعوة إلى وقف إطلاق النار، والتأكيد أن مواقف روسيا تتوافق بشكل وثيق مع مواقف جامعة الدول العربية".

واعتبرت الصحيفة أنه رغم رغبة روسيا في تقديم نفسها كوسيط موثوق في المفاوضات، يرى بعض الخبراء أن هذه الجهود أصبحت غير مجدية، ولاسيما منذ غزو أوكرانيا الذي غير المشهد الجيوسياسي بشكل كبير.

وأضافت: "مع ذلك فإن موقف روسيا في الشرق الأوسط يظل فريداً من نوعه، حيث تحافظ على علاقات إيجابية مع مختلف الجهات الفاعلة في المنطقة، بما في ذلك إيران، ودول الخليج، وإسرائيل، بل وحتى حركة حماس".

وشددت الصحيفة على أن التوازن الذي تقوم به روسيا أصبح مؤخراً تحت المجهر، حيث يميل الرأي العام الروسي إلى تأييد إسرائيل، بسبب العدد الكبير من الروس الذين لديهم أقارب يعيشون في إسرائيل.

وبحسب الصحيفة فإن تركيز روسيا على أولوياتها دفع بعض المسؤولين إلى تسليط الضوء على تورط أوكرانيا في الصراع، حتى أن الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف زعم أن الأسلحة التي منحتها الدول الغربية لأوكرانيا تُستخدم في إسرائيل.

ورأت الصحيفة أنه في حين قد يُنظر للجهود الدبلوماسية التي تبذلها روسيا على أنها شكل من أشكال الدعاية، فإن البعض يقرؤها على ضوء علاقة روسيا مع الولايات المتحدة.

وتابعت الصحيفة الفرنسية: "مع تطور الصراع في الشرق الأوسط، يظل دور روسيا كوسيط موضع نقاش، وتظل قدرة موسكو على الحفاظ على توازنها الدقيق غير مؤكدة".

وختمت لوموند قائلة: "أعربت بعض الشبكات الروسية عن ارتياحها لأعمال العنف، معتبرة أنها فشل للمبادرات الدبلوماسية الأمريكية (..) مع استمرار تطور الصراع، يظل دور روسيا كوسيط في حالة تغير مستمر".

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية