نجل نتنياهو يثير ضجة في إسرائيل ووالده يتنصل من تصريحاته

أثارت تصريحات يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، عن محاكمة والده بتهم الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة، ضجة واسعة في إسرائيل، الأمر الذي دفع زعيم حزب "الليكود" للتنصل منها.

وهاجم يائير نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، كبار مسؤولي الشرطة والمدعين العامين الذين شاركوا التحقيق في القضايا التي يتهم فيها والده.

واعتبر أن "قرارهم بمحاكمة والده خيانة لإسرائيل"، مضيفا أنهم "يلفقون التهم ضد رجل بريء، رئيس الحكومة المُنتخب من قبل الشعب بصورة ديمقراطية".