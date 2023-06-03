إندونيسيا تقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح واستفتاء لإنهاء حرب أوكرانيا

اقترح وزير الدفاع الإندونيسي، اليوم السبت خطة سلام للحرب في أوكرانيا، داعيا إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح واستفتاء تجريه الأمم المتحدة في المناطق التي وصفها بالأراضي المتنازع عليها.

ودعا برابوو سوبيانتو، وزراء الدفاع والعسكريين من مختلف دول العالم المجتمعين في حوار شانجري-لا، أبرز القمم الأمنية الآسيوية، في سنغافورة لإصدار إعلان يدعو إلى وقف الأعمال العدائية.

واقترح خطة متعددة النقاط، تشمل وقفا لإطلاق النار "في المواقع الحالية التي يتمركز فيها الطرفان المتحاربان" وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بالانسحاب 15 كيلومترا من موقع عمليات كل طرف.

وقال إنه يجب مراقبة المنطقة منزوعة السلاح والإشراف عليها من قبل قوة حفظ سلام تنشرها الأمم المتحدة، مضيفا أنه ينبغي أن تجري الأمم المتحدة استفتاء "للتأكد بموضوعية من رغبات غالبية سكان مختلف المناطق المتنازع عليها".

يأتي اقتراح إندونيسيا في أعقاب زيارة الرئيس جوكو ويدودو لموسكو وكييف، حيث عرض الوساطة بين زعيمي البلدين وإحياء محادثات السلام. وكان في ذلك الوقت أيضا يترأس مجموعة العشرين.

وخلال اجتماعات حوار شانجري-لا، أشار جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى أنه إذا توقف الدعم العسكري لأوكرانيا، فإن الحرب ستنتهي بسرعة، ولكن مع سقوط سيادة ذلك البلد أمام العدوان الخارجي.

وقال بوريل "لا يمكننا التوقف عن دعم أوكرانيا عسكريا لأننا لا نريد السلام الذي هو سلام الاستسلام، سلام الطرف الأقوى".