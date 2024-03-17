الهند تنتخب برلمانا جديدا في 19 أبريل

أفادت لجنة الانتخابات في الهند، السبت، أن البلاد ستنتخب برلمانا جديدا على سبع مراحل تبدأ في 19 أبريل وتستمر حتى بداية يونيو ، وهي أكبر انتخابات في العالم حيث يحق لنحو مليار شخص التصويت.

وتضع الانتخابات رئيس الوزراء ناريندرا مودي المنتخب لفترتين وحلفاءه الإقليميين في مواجهة تحالف متشاحن يضم 24 حزبا من المعارضة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي إليه مودي، سيحقق فوزا مريحا، وفق رويترز.

والفوز بالانتخابات سيجعل مودي (73 عاما) ثاني رئيس وزراء يفوز بولاية ثالثة بعد رئيس الوزراء الأسبق جواهر لال نهرو بطل استقلال الهند ورئيس وزرائها الأول.

وقال راجيف كومار، رئيس لجنة الانتخابات المستقلة في الهند، للصحفيين "نخاطبكم في لحظة مهمة، اللحظة التي نستعد فيها كأمة للتأكيد على تعهدنا بممارسة الديمقراطية في الانتخابات عندما يعبر (الناخبون) الهنود معا عن إرادتهم مجددا".

وأضاف أن المرحلة الأخيرة من التصويت ستجري في الأول من يونيو، وسيكون فرز الأصوات في الرابع من الشهر ذاته.

وقال مودي إن "أكبر مهرجان للديمقراطية" قد بدأ وإن حزبه سيعتمد في حملته الانتخابية على سجله في "الحكم الرشيد والخدمة العامة".