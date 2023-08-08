المخيم الكشفي العالمي في كوريا الجنوبية يواجه أصعب تحدياته منذ قرن

اضطر منظمو المخيم الكشفي العالمي "جمبوري" في كوريا الجنوبية إلى إخلاء الموقع بعد موجة حر خانقة وتوقع إعصار قوي.

يأتي ذلك، بعدما واجه هذا التجمع الكبير المقام هذه السنة في كوريا الجنوبية، أحد أكبر تحدياته منذ استحداثه قبل قرن من الزمن، على ما قال الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية.

وكان نحو 43 ألف شخص تقاطروا من العالم بأسره للمشاركة في هذا الملتقى الكبير للكشافة في نهاية تموز/يوليو في شامانغوم على ساحل كوريا الجنوبية الغربية. وكان من المتوقع أن يختتم اللقاء في 12 آب/أغسطس.

وقال أحمد الهنداوي الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية في بيان، "إنها المرة الأولى في أكثر من 100 سنة منذ بدء الجمبوري الكشفية العالمية، نواجه فيها تحديات كهذه".

وأضاف أن الحدث "واجه سوء الطالع مع موجة الحر غير المسبوقة والآن مع الإعصار".

ومضى يقول إن الأحوال الجوية غير المواتية "كان لها تأثير كبير على التخطيط للجمبوري الكشفية العالمية الخامسة والعشرين وعلى إقامتها" مشيرًا إلى أنه رغم التحديات، أبدى الكشافة "قدرة فعلية على التكيف وتصميمًا وحس مبادرة في وجه الصعوبات".

ويتوقع أن يضرب الإعصار "خانون" الذي خلف ما لا يقل عن قتيلين في اليابان، اليابسة في كوريا الجنوبية الخميس، ويمر بالقرب من موقع التخييم الكشفي.

وكان المنظمون قد أصروا بداية على مواصلة الحدث رغم هذه الأحوال إلا أنهم أكدوا الإثنين، بدء إجلاء المشاركين وإغلاق موقع التخييم بسبب اقتراب الإعصار.

وقالت المنظمة الكشفية العالمية، إنها المرة الأولى التي يتم فيها إجلاء المخيم الكشفي العالمي بسبب سوء الأحوال الجوية منذ مرور إعصار آخر في اليابان العام 1971.