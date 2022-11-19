ماسك يستفتي آراء مستخدمي "تويتر" بشأن إعادة تفعيل حساب ترامب

بعد ساعات على إعلان عدم اتخاذ قرار بعد بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على "تويتر"، أطلق مالك الشبكة الجديد إيلون ماسك الجمعة استفتاء لمعرفة آراء المستخدمين بشأن هذه المسألة.

وعند الساعة 10,30 ت غ من صباح السبت، كانت 53% من حوالي 8,56 مليون إجابة على السؤال تؤيد إعادة تفعيل حساب ترامب الذي حُظر من "تويتر" بسبب تحريض أنصاره على مهاجمة الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021 إبان تثبيت أعضاء الكونغرس فوز منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.

ورغم عدم وجود ضمانات بأن ينصاع ماسك لنتيجة التصويت، كتب الرجل الأغنى في العالم في تغريدة لاحقة العبارة اللاتينية "Vox Populi, Vox Dei" ("صوت الشعب هو صوت الله").

وكان ترامب مستخدماً نهماً لـ "تويتر"، ويتابع حسابه في المنصة أكثر من 88 مليون مستخدم.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي السابق نيته عدم العودة إلى "تويتر"، مفضلاً الاستمرار في النشاط على شبكته الخاصة "تروث سوشل" التي أطلقها بعد استبعاده من "تويتر".