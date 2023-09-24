أردوغان يلتقي نظيره الأذربيجاني إلهام علييف الإثنين

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في منطقة ناخيتشيفان الأذربيجانية، الإثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد.

وكان الحليفان قد أعلنا في حزيران/يونيو، عن أنهما يريدان تكثيف الجهود لفتح ممرّ برّي يربط تركيا بالأراضي الرئيسية لأذربيجان عبر ناخيتشيفان وأرمينيا، وهو مشروع طويل الأمد ومعقّد.

يأتي اللقاء في أعقاب هجوم أذربيجاني خاطف أعاد السيطرة على جيب ناغورني قرة باغ الانفصالي، الذي تقطنه أغلبية من الأرمن.