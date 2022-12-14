الصين تسحب 6 دبلوماسيين من بريطانيا بعد اتهامهم بضرب ناشط
سحبت الصين الأربعاء ستة من دبلوماسييها في المملكة المتحدة، بمن فيهم قنصلها العام في مانشستر، بعدما اتهموا بالاعتداء على متظاهر من هونغ كونغ مؤيد للديمقراطية، في المدينة البريطانية، حسبما أعلنت لندن الأربعاء.
غادر المبعوثون الستة المملكة المتحدة بدلاً من التنازل عن الحصانة الدبلوماسية وخضوعهم للاستجواب من قبل الشرطة
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن المبعوثين الستة غادروا المملكة المتحدة بدلا من التنازل عن الحصانة الدبلوماسية وخضوعهم للاستجواب من قبل الشرطة بشأن حادثة تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن كانت لندن قد حددت يوم الأربعاء موعدًا نهائيًا لذلك.