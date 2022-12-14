الصين تسحب 6 دبلوماسيين من بريطانيا بعد اتهامهم بضرب ناشط

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن المبعوثين الستة غادروا المملكة المتحدة بدلا من التنازل عن الحصانة الدبلوماسية وخضوعهم للاستجواب من قبل الشرطة بشأن حادثة تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن كانت لندن قد حددت يوم الأربعاء موعدًا نهائيًا لذلك.