صحيفة: الخلافات تتفاقم بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية

تواجه حكومة الحرب في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صراعا داخليا مع تصاعد التوترات حول كيفية التعامل مع الصراع في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، تضم الحكومة ثلاث شخصيات رئيسة نتنياهو وبيني غانتس، ويوآف غالانت، الذين يتنافسون جميعاً على النفوذ السياسي، وسط خلافات داخلية وضغوط دولية متزايدة لوقف إطلاق النار؛ بسبب الكارثة الإنسانية في غزة.

يأتي ذلك وسط تنامي الإحباط الأمريكي من قيادة نتنياهو وإدارته للحرب في غزة.

بدأت الخلافات تتكشف في حكومة الحرب بشكل أكبر، عندما أثار غانتس، غضب نتنياهو بسبب تخطيطه للقيام برحلة إلى الولايات المتحدة دون استشارة رئيس الوزراء الاسرائيلي، في خطوة سلطت الضوء على الخلاف المتزايد داخل مجلس الوزراء، إذ إن لقاء غانتس مع نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس ومناقشته الحرب في غزة معها، دون استشارة نتنياهو يمكن تفسيره بأنه ابتعاد عن نهج نتنياهو في القيادة، ما يثير مخاوف حول موثوقية رئيس الوزراء الاسرائيلي كشريك، خاصة في نظر الولايات المتحدة.

وقال آرون ديفيد ميل، الباحث في معهد "كارنيغي"، إنه "من خلال دعوة بيني غانتس إلى البيت الأبيض، ترسل الإدارة الأمريكية إشارات لا لبس فيها عن عدم رضاها عن سياسات نتنياهو، وخوفها بأنه لم يعد الشريك الموثوق الذي يمكن التنبؤ به والذي تحتاجه واشنطن".

ونقلت الصحيفة عن مايكل بيتون، النائب عن حزب "الوحدة الوطنية" الذي يتزعمه غانتس، قوله إن "الأخير ابدى انزعاجه من تدهور العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، وأن القرار الأمريكي بإسقاط المساعدات الإنسانية جوًّا على قطاع غزة الأسبوع الماضي، أظهر غياب التنسيق في السياسات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي ظل هذا الوضع، ثمة حاجة ملحة لمعالجة وتحسين العلاقات مع الشركاء الأمريكيين، حيث يُنظر إلى بيني غانتس على أنه شخصية موثوقة ومألوفة في واشنطن يمكنها المساعدة في تسهيل حل المشكلة".