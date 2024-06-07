قتيل إثر إطلاق نار على طلاب في جامعة بنما

أسفر إطلاق نار في حرم جامعة بنما عن مقتل شخص وإصابة آخر، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وكشف المصدر أن مسلحًا مجهول الهوية فتح النار على مجموعة من الطلاب في الحرم الجامعي الريفي لجامعة بنما ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، وفقًا لرئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إدواردو فلوريس سي عبر منصة "إكس"، إن الطلاب كانوا يقومون بعمل ميداني في المركز الإقليمي للعلوم الزراعية بالجامعة في فيراغواس على بعد حوالي 155 ميلًا (250 كيلومترًا) جنوب غربي العاصمة (مدينة بنما) عندما وقع إطلاق النار.

ولم يحدد رئيس الجامعة ما إذا كان القتيل أو المصاب من الطلاب. كما لم يذكر ما حدث لمطلق النار.

وقال مسؤول عن إنفاذ القانون، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة التحقيق الجاري، إنه لم يتم احتجاز أي شخص.

وقال مكتب المدعي العام الإقليمي عبر "إكس"، إنه يحقق في جريمة قتل في الحرم الجامعي.

وأكد متحدث باسم الجامعة أيضًا إطلاق النار، وقال إنه سيتم نشر المزيد من المعلومات.