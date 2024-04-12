عبر "محادثات سرية".. إندونيسيا تقايض التطبيع مع إسرائيل بالانضمام لمنظمة دولية

تسعى إندونيسيا، وعبر محادثات سرية، باتجاه التطبيع مع إسرائيل، في سبيل الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهو ما من شأنه "أن يضع حدا للمعارضة الإسرائيلية بضم إندونيسيا إلى المنظمة" وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله بوجود "محادثات سرية" منذ أشهر بين إسرائيل وإندونيسيا والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وبدأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عملية إضافة جاكرتا إلى المنتدى الذي يضم 38 دولة في فبراير، لكن إسرائيل اعترضت على انضمامها بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية معها، حسب الصحيفة ذاتها.

ويجب أن تحصل الدول على دعم بالإجماع للانضمام إلى الكتلة المكرسة لتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال السياسات المالية الليبرالية الجديدة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "كورمان حصل في البداية على وعد من إندونيسيا بتغيير موقفها الانتقادي تجاه إسرائيل، لكن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، رفض سحب معارضة بلاده، قائلا إن التطبيع سيكون ضروريا".

وقالت الصحيفة إنه "بعد عدة أسابيع من المفاوضات، أرسل كورمان رسالة إلى كاتس قبل أسبوعين، قال فيها إنه توسط في اتفاق لن يسمح بموجبه لإندونيسيا بالانضمام إلى الكتلة حتى تطبيع العلاقات". و"وافقت إندونيسيا على صياغة الرسالة"، حسب التقرير.

وأشار متحدث باسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اعتماد خارطة طريق متعددة السنوات لانضمام إندونيسيا من قِبَل مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في 29 مارس.

وتزداد المشاعر المعادية لإسرائيل في إندونيسيا البالغ عدد سكانها أكثر من 275 مليون نسمة. وفي مارس من العام الماضي، أي قبل الحرب الحالية في قطاع غزة، تم تجريد البلاد من دورها كمضيفة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما، بسبب معارضة داخلية هائلة لمشاركة المنتخب الإسرائيلي في البطولة.

ولكن فيما يبدو مؤشرا على تحسن العلاقات، سمحت إسرائيل لإندونيسيا، الثلاثاء، بالمشاركة في مهمة إسقاط جوي للمساعدات الإغاثية فوق قطاع غزة للمرة الأولى، في إشارة محتملة إلى ازدهار العلاقات.

ورغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين حتى الآن، فإن التجارة المباشرة وغير المباشرة بين إسرائيل وإندونيسيا تصل إلى حوالي 500 مليون دولار سنويا، حسبما قالت المديرة التنفيذية للمركز الإسرائيلي الآسيوي، ريبيكا زيفيرت، لـ "تايمز أوف إسرائيل" في عام 2022.