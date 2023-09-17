ما الهدايا التي تلقاها كيم جونج أون قبل مغادرة روسيا؟

كشفت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن الهدايا التي تلقاها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من الجانب الروسي، قبيل مغادرته روسيا عائدًا للوطن.

وكان كيم جونج أون استقل قطاره المصفح عائدًا إلى كوريا الشمالية بعد اختتام زيارة رسمية إلى روسيا التقى فيها بوتين، وأجرى خلالها مباحثات لتعزيز التعاون العسكري، أغضبت الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن كيم جونج أون تلقى هدايا شملت 5 مسيّرات انتحارية وأخرى للاستطلاع وسترة واقية من الرصاص هدية من حاكم منطقة "بريمورسكي" بشرق روسيا.

وأمضى كيم صباح الأحد في منطقة "بريمورسكي" حيث تلقى من حاكمها أوليغ كويمياكو هدايا تذكارية، وفق "تاس" التي ذكرت أن كيم تلقى 5 مسيّرات انتحارية ومسيّرة استطلاع من طراز "جيران 25" ذات الإقلاع العمودي".