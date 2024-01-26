خلال أسبوع.. روسيا توجه 13 ضربة لمرافق أوكرانية وتأسر 35 جنديا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة نفذت على مدار أسبوع 13 ضربة جماعية بالصواريخ والطائرات بدون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتمت إصابة جميع الأهداف.

وقالت في بلاغ: "في الفترة من 20 إلى 26 يناير، تم تنفيذ 13 ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة وطائرات بدون طيار على أهداف المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، الذي أنتج طائرات بدون طيار وذخيرة وصواريخ ومكونات لها".

وأضافت وزارة الدفاع أنه تم ضرب الترسانات والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الوقود ونقاط انتشار مؤقتة للمسلحين الأجانب.

وأضافت أن "الغرض من الضربات تحقق، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة".

من جهة ثانية، أعلنت الإدارة العسكرية الروسية، في تقرير عن الفترة من 20 إلى 26 يناير/كانون الثاني، أن 35 جندياً أوكرانياً استسلموا خلال الأسبوع الماضي، 16 منهم في اتجاه كراسنوليمانسك.