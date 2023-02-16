أمريكا تؤكد أن سيف العدل المقيم في إيران هو الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، أن المواطن المصري المقيم في إيران سيف العدل، صار زعيم تنظيم القاعدة بعد مقتل أيمن الظواهري في تموز/ يوليو 2022.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن "تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة أن الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة سيف العدل موجود في إيران".

وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرا الثلاثاء ورد فيه أنّ الرأي السائد للدول الأعضاء هو أن سيف العدل أصبح زعيم تنظيم القاعدة.