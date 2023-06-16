بلينكن ينفي أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي
نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج طهران النووي.
وأكد بلينكن، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي، أن التقارير الصحافية التي تحدثت عن مثل هذا الاتفاق "غير دقيقة".
وقال: "في ما يتعلق بإيران، فإن بعض التقارير التي رأيناها عن اتفاق حول المسائل النووية أو عن معتقلين هي ببساطة غير دقيقة وغير صحيحة".
وكانت تقارير نشرتها مؤخرا عدة وسائل إعلام أكدت أن واشنطن وطهران على وشك إبرام اتفاق انتقالي ليحل مكان الاتفاق حول النووي الإيراني في 2015، والذي بات لاغيا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.
ونفت إيران أيضا هذه المعلومات.
يأتي ذلك في ضوء تحريك المباحثات بين الغربيين والإيرانيين حول الملف النووي.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مسؤولًا دبلوماسيًا إيرانيًا رفيع المستوى بحث، الاثنين، في أبوظبي، مع ممثلين لفرنسا وبريطانيا وألمانيا، قضايا استراتيجية، منها البرنامج النووي الإيراني.
كما أكدت طهران، الاثنين، أنها تجري محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة من سلطنة عُمان.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي تصميم بلاده "على ألا تحصل إيران على سلاح نووي"، وأنه لتحقيق ذلك "تبقى جميع الخيارات على الطاولة".
وقال: "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق ذلك، ولكن لا اتفاق، والتقارير التي تشير إلى عكس ذلك غير دقيقة".
وأضاف أنه "لم يكن هناك اتفاق" على الإفراج عن الرعايا الأمريكيين في إيران أو تبادل المعتقلين.
ويُحتجز 3 أمريكيين إيرانيين على الأقل في إيران، بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.