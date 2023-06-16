بلينكن ينفي أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي

نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج طهران النووي.

وأكد بلينكن، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي، أن التقارير الصحافية التي تحدثت عن مثل هذا الاتفاق "غير دقيقة".

وقال: "في ما يتعلق بإيران، فإن بعض التقارير التي رأيناها عن اتفاق حول المسائل النووية أو عن معتقلين هي ببساطة غير دقيقة وغير صحيحة".

وكانت تقارير نشرتها مؤخرا عدة وسائل إعلام أكدت أن واشنطن وطهران على وشك إبرام اتفاق انتقالي ليحل مكان الاتفاق حول النووي الإيراني في 2015، والذي بات لاغيا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

ونفت إيران أيضا هذه المعلومات.