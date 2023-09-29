المسيّرات في كل مكان.. كيف غيرت الثورة التكنولوجية شكل الحرب في أوكرانيا؟

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن نائب قائد جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية الجنرال فاديم سكيبيتسكي قوله إن "اكتشاف رتل من الدبابات أو رتل من القوات المتقدمة ممكن في ظرف 3-5 دقائق كما يمكن استهدافه في 3 دقائق أخرى"، مضيفا "لهذا أصبحت القدرة على البقاء أثناء الحركة لا تزيد عن 10 دقائق، وأصبح تحقيق المفاجآت أمرا صعبا للغاية".

وأشارت الصحيفة أن "الثورة التكنولوجية التي أشعلتها حرب أوكرانيا، وهي الصراع الأكبر في أوروبا منذ ما يقرب من ثمانية عقود، تدعو إلى التشكيك في جدوى بعض المفاهيم الأساسية للعقيدة العسكرية الأميركية."

ولفت التقرير أن مناورات الأسلحة المشتركة باستخدام مجموعات كبيرة من المركبات المدرعة والدبابات التي تجري لتحقيق اختراقات سريعة كما يأمل الغرب لم يعد ممكنا من حيث المبدأ وبأن النتيجة الحتمية هي أن الصراع لن ينتهي قريباً.

ويقول برادلي كروفورد وهو أحد المحاربين الأمريكيين القدامى في حرب العراق والذي يقوم الآن بتدريب القوات الأوكرانية بالقرب من باخموت، إن "الهجمات المدرعة الحاشدة، التي كانت تغطي عدة كيلومترات من الأرض في كل مرة، كما فعلنا في العراق عام 2003، اختفت الآن لأن الطائرات بدون طيار أصبحت فعالة للغاية".

وأشار التقرير إلى أن التفوق العسكري الأمريكي الإجمالي قد لا يكون حاسماً كما كان يعتقد سابقاً في أي صراع محتمل مع جيش أقل قوة.

وفي هذا الصدد يؤكد فيليبس أوبراين، أستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة سانت أندروز في اسكتلندا أن "الأمر يتعلق بالتكلفة"، مضيفا "إذا كان بإمكانك تدمير نظام عسكري باهظ الثمن باستخدام نظام أقل تكلفة بكثير فإن فارق القوة بين البلدين لا يهم كثيرًا".

وضربت الصحيفة مثلا كلفة كل طائرة درون من نوع "FPV” الأوكرانية والتي تعادل جزءًا بسيطا من تكلفة قذيفة مدفعية روسية عيار 155 ملم والتي تبلغ قيمتها حوالي 3000 دولار، ناهيك عن قدرة المسيرات على تدمير دبابات يبلغ سعرها ملايين الدولارات.

ومع التطور التكنولوجي تتمتع الطائرات بدون طيار الآن بالدقة والسرعة اللازمة للحاق بأي مركبة مدرعة متحركة، ويمكنها، إذا تم قيادتها بخبرة، تعطيل حتى أحدث الدبابات ومدافع الهاوتزر مما يؤدي إلى إفراغ الطرق على بعد عدة أميال من خط المواجهة.