المسيّرات في كل مكان.. كيف غيرت الثورة التكنولوجية شكل الحرب في أوكرانيا؟
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا حول استخدام التكنولوجيا العسكرية الحديثة في ساحات القتال خلال الحرب الدائرة في أوكرانيا، وخصوصا تكنولوجيا الطائرات المسيرة بدون طيار، وكيف غيرت هذه التكنولوجيا المستخدمة طبيعة وشكل الحروب الحديثة.
وأشارت الصحيفة على وجه الخصوص إلى الاستخدام المتزايد للمسيرات التي لا يكلف تجميع بعضها سوى 300 دولار ومدى قدرة هذه المسيرات على إصابة أهداف وشاحنات روسية محملة بالقوات العسكرية.
ومع وجود الآلاف من الطائرات بدون طيار الأوكرانية والروسية في الجو على طول خط المواجهة، تتعدد أنواع هذه الطائرات المسيرة بدءا من تلك المنخفضة التكلفة وصولا إلى تلك المجنحة طويلة المدى التي يمكنها الطيران مئات الأميال.
وتفيد الصحيفة أن المسيرات ليست سوى عنصر وحيد من عناصر التغيير في ساحات القتال، فقد جعلت أنظمة إدارة المعركة المتكاملة الجديدة التي توفر خاصية التصوير وتحديد المواقع وحتى مستوى الفصائل والفرق العسكرية باستخدام شبكة ستارلينك الفضائية -في الحالة الأوكرانية - جعلت الاستهداف أمرًا شبه فوري.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن نائب قائد جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية الجنرال فاديم سكيبيتسكي قوله إن "اكتشاف رتل من الدبابات أو رتل من القوات المتقدمة ممكن في ظرف 3-5 دقائق كما يمكن استهدافه في 3 دقائق أخرى"، مضيفا "لهذا أصبحت القدرة على البقاء أثناء الحركة لا تزيد عن 10 دقائق، وأصبح تحقيق المفاجآت أمرا صعبا للغاية".
وأشارت الصحيفة أن "الثورة التكنولوجية التي أشعلتها حرب أوكرانيا، وهي الصراع الأكبر في أوروبا منذ ما يقرب من ثمانية عقود، تدعو إلى التشكيك في جدوى بعض المفاهيم الأساسية للعقيدة العسكرية الأميركية."
ولفت التقرير أن مناورات الأسلحة المشتركة باستخدام مجموعات كبيرة من المركبات المدرعة والدبابات التي تجري لتحقيق اختراقات سريعة كما يأمل الغرب لم يعد ممكنا من حيث المبدأ وبأن النتيجة الحتمية هي أن الصراع لن ينتهي قريباً.
ويقول برادلي كروفورد وهو أحد المحاربين الأمريكيين القدامى في حرب العراق والذي يقوم الآن بتدريب القوات الأوكرانية بالقرب من باخموت، إن "الهجمات المدرعة الحاشدة، التي كانت تغطي عدة كيلومترات من الأرض في كل مرة، كما فعلنا في العراق عام 2003، اختفت الآن لأن الطائرات بدون طيار أصبحت فعالة للغاية".
وأشار التقرير إلى أن التفوق العسكري الأمريكي الإجمالي قد لا يكون حاسماً كما كان يعتقد سابقاً في أي صراع محتمل مع جيش أقل قوة.
وفي هذا الصدد يؤكد فيليبس أوبراين، أستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة سانت أندروز في اسكتلندا أن "الأمر يتعلق بالتكلفة"، مضيفا "إذا كان بإمكانك تدمير نظام عسكري باهظ الثمن باستخدام نظام أقل تكلفة بكثير فإن فارق القوة بين البلدين لا يهم كثيرًا".
وضربت الصحيفة مثلا كلفة كل طائرة درون من نوع "FPV” الأوكرانية والتي تعادل جزءًا بسيطا من تكلفة قذيفة مدفعية روسية عيار 155 ملم والتي تبلغ قيمتها حوالي 3000 دولار، ناهيك عن قدرة المسيرات على تدمير دبابات يبلغ سعرها ملايين الدولارات.
ومع التطور التكنولوجي تتمتع الطائرات بدون طيار الآن بالدقة والسرعة اللازمة للحاق بأي مركبة مدرعة متحركة، ويمكنها، إذا تم قيادتها بخبرة، تعطيل حتى أحدث الدبابات ومدافع الهاوتزر مما يؤدي إلى إفراغ الطرق على بعد عدة أميال من خط المواجهة.
وأفادت "وول ستريت جورنال" أن أطقم الطائرات الأوكرانية المسيرة من نوع FVP والتي استخدمتها كييف في شرق وجنوب البلاد استطاعت إصابة 113 دبابة روسية و111 مركبة قتالية و68 نظام مدفعية منذ الأول من يونيو/حزيران وتسببت بوقوع ما يقرب من 700 قتيل روسي بحسب الجيش الأوكراني.
وعلى الجانب الآخر، تتمتع القوات الروسية أيضا بقدرات هائلة في مجال الطائرات بدون طيار، فمثلا استطاعت طائرات مسيرة روسية رصد وتدمير موقع لإطلاق طائرات مسيرة أوكراني في شاهيف يار بعد دقائق فقط من محاولة إنشائه .
وفي حين لعبت الطائرات بدون طيار دورًا كبيرًا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في فبراير 2022، فقد زاد العدد الهائل للطائرات بدون طيار وفعاليتها بشكل كبير، مع قيام موسكو بسرعة اللحاق بقدرات أوكرانيا وتجاوزها في بعض الأحيان.
ويتم الزج بأنواع جديدة من الطائرات بدون طيار والمطورة محليا أو تلك المستوردة إلى ساحة المعركة بشكلٍ متواصل بما في ذلك طائرات الدرون البحرية التي استخدمتها أوكرانيا بنجاح لتدمير أسطول البحر الأسود الروسي.
ويقول قادة عسكريون إن العديد من الطائرات بدون طيار التي كانت فعالة قبل أشهر قليلة أصبحت قديمة بسرعة بسبب التطور التكنولوجي الكبير في رصدها والتشويش عليها من قبل العدو.
ويؤكد التقرير بأن الحرب الروسية الأوكرانية هي صراع لم يشهده الجيش الأمريكي منذ كوريا في الخمسينيات، حيث تشكل التدريب العسكري الغربي الحديث، والمشتريات الدفاعية، من خلال عقود على عمليات مكافحة التمرد ضد خصوم أضعف بكثير في أماكن مثل العراق وأفغانستان، وهو ما أدى إلى التركيز على أنظمة الأسلحة المكلفة والمتطورة التي لا تدوم طويلا في صراع واسع النطاق مع خصم قوي.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تاراس شموت مدير مؤسسة "كم باك ألايف Come Back Alive" التي تعمل على جمع الأموال لتزويد الوحدات الأوكرانية بطائرات مسيرة ومركبات وأسلحة قوله "إن كثيرا من المدرعات الغربية لا تعمل في أوكرانيا لأنها لم تصنع من أجل الدخول في حرب شاملة، ولكن لصراعات ذات كثافة منخفضة أو متوسطة"، مشيرا إلى أنه " إذا قمت بزج هذه المدرعات في هجوم جماعي فلن يكون لها أي نتيجة وحتى أغلى الدبابات أثبتت أنها معرضة للألغام الأرضية".
وبحسب شموت فإن النتيجة الطبيعية هي أن ينصب التركيز على تزويد قوات الخطوط الأمامية بكمية أكبر من الأنظمة الأرخص والأبسط وختم التقرير بالقول إنه عندما يتعلق الأمر بالدبابات فإن الدرس المستفاد من الحرب الأوكرانية هو أن المعارك بين الدبابات أصبحت نادرة مما يعني أن التطور النسبي للدبابة لم يعد بنفس الأهمية.
ووفقاً لمسؤولين أوكرانيين، فإن أقل من 5% من الدبابات التي دمرت منذ بدء الحرب قد أصيبت بدبابات أخرى، بينما دمرت البقية بسبب الألغام والمدفعية والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار.
وبينما تعتمد أوكرانيا على الدبابات والمدفعية وقاذفات الصواريخ الغربية الصنع، فإنها تشغل بشكل متزايد أسطولًا من الطائرات بدون طيار الأوكرانية التي تصنعها حوالي 200 شركة مصنعة محلية.
المصدر: وول ستريت جورنال