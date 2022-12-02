الصين تستجيب لمطالب المحتجين وتخفف قيود "كورونا"

خففت عدة مدن صينية القواعد الصارمة لمكافحة القيود المفروضة لمواجهة كوفيد (فيروس كورونا) الجمعة، في ظل احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة للمطالبة بإنهاء القيود وبمزيد من الحريات.

وامتد الغضب والإحباط الصيني من موقف بكين المتشدد بشأن مكافحة الوباء إلى شوارع البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، في تحركات على نطاق لم تشهده البلاد منذ عقود.

وفي أعقاب ذلك، بدأت عدة مدن في تخفيف القيود الصحية، عبر التخلي عن الفحوصات اليومية الجماعية التي صارت أساسية في ظل سياسة "صفر كوفيد".