مقتل مسؤول أمني في هجوم على سفارة أذربيجان بطهران

أفادت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، بهجوم مسلح استهدف مبنى سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة طهران، أسفر عن مقتل مسؤول أمني في السفارة.

وقالت قناة "قدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني إن "هجوماً مسلحاً وقع قرابة الساعة 8:30 صباح اليوم بتوقيت طهران على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران".

وأضافت أن "الشخص الذي تم قتله في السفارة الأذربيجانية في طهران يعمل مسؤول الأمن بالسفارة ويدعى أورخان زيوروف أثناء صد هذا الهجوم".