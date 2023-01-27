مقتل مسؤول أمني في هجوم على سفارة أذربيجان بطهران
أفادت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، بهجوم مسلح استهدف مبنى سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة طهران، أسفر عن مقتل مسؤول أمني في السفارة.
وقالت قناة "قدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني إن "هجوماً مسلحاً وقع قرابة الساعة 8:30 صباح اليوم بتوقيت طهران على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران".
وأضافت أن "الشخص الذي تم قتله في السفارة الأذربيجانية في طهران يعمل مسؤول الأمن بالسفارة ويدعى أورخان زيوروف أثناء صد هذا الهجوم".
بدوره، قال رئيس قائد شرطة طهران الجنرال حسين رحيمي، لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، بشأن الهجوم، إنه "دخل شخص صباح اليوم السفارة الأذربيجانية وأطلق النار من سلاحه، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين".
وأضاف الجنرال رحيمي: "مع سرعة تحرك الشرطة تم القبض على المهاجم على الفور ويستمر التحقيق معه"، مشيراً إلى أن "هذا الشخص دخل إلى السفارة الاذربيجانية مع طفليه الصغيرين، وإنه في التحقيق الأولي ذكر المعتدي أن دافعه هو مشاكل شخصية وعائلية".
فيما أكدت الخارجية الاذربيجانية، في بيان لها، أن "المهاجم اقتحم قسم الأمن بالسفارة وقتل رئيس جهاز الأمن ببندقية كلاشينكوف"، مضيفة: "أصيب ضابط أمن في السفارة أثناء صد الهجوم وحالته مستقرة، ويجري حاليا التحقيق في هذه الجريمة".
وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الجمعة، الهجوم المسلح.
وشدد كنعاني في بيان صحفي له على أن "السلطات الإيرانية بدأت تحقيقا بحساسية عالية تجاه هذا الحادث".
وأعرب عن تعاطفه وتعازيه لأسرة هذا العضو الأمني بالسفارة ولحكومة وشعب أذربيجان، وقال: "تدخلت الشرطة وقوات الأمن على الفور واعتقلت الجاني الذي يخضع حاليا للتحقيق".
وأضاف: "بالأمر الخاص للسلطات السياسية والأمنية في البلاد، يجري التحقيق في الموضوع الذي يحظى بأولوية وحساسية عاليتين من أجل تحديد أبعاد هذا الإجراء ودوافع المعتدي".
وبين المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "نتائج التحقيقات الأولية من قبل الجهات والمؤسسات ذات الصلة وتشير إلى دوافع شخصية وراء هذا الإجراء، لذلك بالنظر إلى الوصول الفوري لجهات ومؤسسات إنفاذ القانون والأمن والقضاء ذات الصلة، فمن المستحسن أن تمتنع وسائل الإعلام سرد تكهنات لا يمكن الاعتماد عليها جراء هذا الحادث".
وتابع أن "السلطات الإيرانية ستقوم بنشر المزيد من المعلومات التفصيلية بشأن الهجوم بعد الانتهاء من عملية التحقيق".
وأكدت الخارجية الأذربيجانية في بيان لها أن "مسلح اقتحم قسم الأمن بالسفارة وقتل رئيس جهاز الأمن بالسفارة ببندقية كلاشينكوف"، مضيفة: "أصيب ضابط أمن بالسفارة أثناء صد الهجوم وحالته مستقرة، ويجري حاليا التحقيق في هذه الجريمة".