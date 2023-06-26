أردوغان يهنئ رئيس وزراء اليونان بإعادة انتخابه

قالت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان هنأ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بفوزه في الانتخابات.

وفي اتصال هاتفي، قال أردوغان، الذي فاز الشهر الماضي بولاية ثالثة رئيسا لتركيا، إن الحكومتين اللتين أُعيد انتخابهما تقدمان فرصة للعلاقات الثنائية بين الدولتين الجارتين.

وأدى كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة في اليونان اليمين، اليوم الإثنين، ليبدأ ولاية ثانية في منصب رئيس الوزراء تستمر أربع سنوات، بعد الفوز الساحق للحزب في الانتخابات البرلمانية، أمس الأحد.

وحصل حزب الديمقراطية الجديدة المنتمي إلى يمين الوسط على 40.5 بالمئة من الأصوات، و158 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، متقدما بأكثر من 20 نقطة على حزب سيريزا اليساري الذي تولى السلطة في الفترة من عام 2015 إلى 2019 التي شهدت ذروة أزمة اقتصادية استمرت في اليونان لعقد من الزمن.

ووعد ميتسوتاكيس (55 عاما)، وهو مصرفي سابق وسليل عائلة سياسية بارزة، بزيادة إيرادات قطاع السياحة الحيوي، وتوفير فرص العمل، ورفع الأجور لتقترب من المتوسط في الاتحاد الأوروبي.