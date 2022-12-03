ماكرون: البنية الأمنية الأوروبية الجديدة يجب أن تقدم ضمانات لروسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات أُذيعت اليوم السبت، إن على الغرب التفكير في كيفية معالجة حاجة روسيا لضمانات أمنية إذا وافق الرئيس فلاديمير بوتين على إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع محطة (تي.إف1) التلفزيونية الفرنسية، سُجلت خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قال ماكرون إن أوروبا بحاجة إلى إعداد هيكلها الأمني المستقبلي.

وأضاف: "هذا يعني أن إحدى النقاط الأساسية التي يجب أن نتناولها، كما يقول الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين دائما، هي الخوف من أن يأتي حلف شمال الأطلسي إلى أبوابه ومن نشر أسلحة يمكن أن تهدد روسيا".

وقال ماكرون "سيكون هذا الموضوع جزءا من موضوعات السلام، لذلك نحن بحاجة إلى إعداد ما نحن مستعدون للقيام به، وكيف نحمي حلفاءنا والدول الأعضاء، وكيف نقدم ضمانات لروسيا في اليوم الذي تعود فيه إلى طاولة المفاوضات".