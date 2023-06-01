شقيقة زعيم كويا الشمالية تتعهد بإطلاق المزيد من أقمار التجسس

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، فشل إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق، مما أدى إلى سقوطه في البحر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إطلاق الصاروخ "شوليما -1" الجديد، الذي يحمل القمر الصناعي، فشل بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود.

وكانت هذه سادس محاولة تقوم بها الدولة المسلحة نووياً لإطلاق قمر صناعي، والأولى لها منذ 2016.