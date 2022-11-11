أمريكا تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ إضافية للدفاع الجوي، بقيمة إجمالية تناهز 400 مليون دولار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) سابرينا سينغ للصحافيين، إنه نظرا إلى "الضربات الجوية الروسية القاسية والوحشية على البنية التحتية المدنية الحيوية في أوكرانيا، فإن قدرات الدفاع الجوي الإضافية لها أهمية قصوى".

وتشمل الحزمة أربعة أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز "أفينجر"، وأنظمة متنقلة مثبتة على مدرعات خفيفة، وعددا غير محدد من صواريخ "ستينغر".

كما تشمل الحزمة الجديدة من المساعدات صواريخ لأنظمة "هوك" من الجيل القديم التي تعهدت إسبانيا تسليمها إلى كييف، فضلا عن قذائف وصواريخ لأنظمة المدفعية الدقيقة "هيمارس" وذخائر متنوعة.

بذلك ترتفع قيمة إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 18.6 مليار دولار منذ بداية الهجوم الروسي في 24 شباط/ فبراير.

وقدر رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، أن أكثر من 100 ألف عسكري روسي قتلوا أو جرحوا منذ بدء غزو أوكرانيا، مرجحا أن الجيش الأوكراني تكبد نفس القدر من الخسائر البشرية.

وأعرب ميلي عن أمله في إجراء محادثات لإنهاء الحرب، معتبرا أنه من غير الممكن أن تحقق روسيا أو أوكرانيا نصرا عسكريا.

من جهتها، أعلنت روسيا أنها أمرت قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، ما يمثل انتكاسة جديدة لجهودها العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون: "نرى بعض المؤشرات على انسحاب القوات الروسية من خيرسون، لكن من السابق لأوانه معرفة الهدف من ذلك بالضبط".