وسط حديث عن "خلافات".. استقالة أمين "الأعلى للفضاء الافتراضي" في إيران
استقال أمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران، أبو الحسن فيروز آبادي، من منصبه، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني.
وفي الوقت الذي لم توضح فيه الوكالة سبب استقالة فيروز آبادي، أفادت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "سيدرس الاستقالة".
وتم تعيين فيروز آبادي في هذا المنصب منتصف أيلول/ سبتمبر من العام 2015.
وليس من الواضح سبب استقالة فيروز آبادي من منصبه، لكن في وقت سابق كانت هناك تقارير عن خلاف حول كيفية الموافقة على أجزاء من خطة "تقييد شبكة الإنترنت" بين أعضاء البرلمان الإيراني وإحالتها إلى المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.
وتم تشكيل هذا المجلس، العام 2012، بمرسوم من المرشد علي خامنئي.
وحاولت السلطات الإيرانية السيطرة على الفضاء الإلكتروني من خلال تشكيل مؤسسات منها المجلس الأعلى للفضاء السيبراني والشرطة الإلكترونية والموافقة على خطط مختلفة، بما في ذلك "خطة تقييد شبكة الإنترنت".
واشتكى المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم الزعيم الإيراني علي خامنئي، مرارا وتكرارا مما وصفوه بـ "تجديف" الفضاء الإلكتروني.
وقبل الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، تم تقديم ما يسمى بـ"خطة الحماية"، التي بموجبها من المفترض أن تحمي "حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتنظيم منصات التواصل الاجتماعي".
ويقول معارضو هذه الخطة إن الحكومة تريد السيطرة على الشبكات الافتراضية.
وتفرض إيران قيودا شديدة على شبكة الإنترنت، كما تحجب منصات التواصل الاجتماعي، وقد حجبت منصتي "واتس آب" و"إنستغرام" في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.