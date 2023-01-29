وسط حديث عن "خلافات".. استقالة أمين "الأعلى للفضاء الافتراضي" في إيران

استقال أمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران، أبو الحسن فيروز آبادي، من منصبه، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

وفي الوقت الذي لم توضح فيه الوكالة سبب استقالة فيروز آبادي، أفادت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "سيدرس الاستقالة".

وتم تعيين فيروز آبادي في هذا المنصب منتصف أيلول/ سبتمبر من العام 2015.

وليس من الواضح سبب استقالة فيروز آبادي من منصبه، لكن في وقت سابق كانت هناك تقارير عن خلاف حول كيفية الموافقة على أجزاء من خطة "تقييد شبكة الإنترنت" بين أعضاء البرلمان الإيراني وإحالتها إلى المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.

وتم تشكيل هذا المجلس، العام 2012، بمرسوم من المرشد علي خامنئي.