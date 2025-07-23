بكين تنتقد واشنطن بعد الانسحاب من اليونسكو

أعربت الصين الأربعاء عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون "هذا ليس تصرفا تقوم به دولة كبيرة مسؤولة"، مضيفا "لطالما دعمت الصين عمل اليونسكو"، وفق "رويترز".

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بانسحاب بلاده من اليونسكو مكررا خطوة سبق أن أمر بها خلال ولايته الأولى وعدل عنها سلفه جو بايدن.

يدخل الانسحاب من المنظمة التي مقرها باريس، والتي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام من خلال التعاون الدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، حيز التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي "قرر الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو التي تدعم قضايا ثقافية واجتماعية متطرفة ومثيرة للانقسام، والتي تتعارض تماما مع السياسات السليمة التي صوت لها الأمريكيون في نوفمبر".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن بقاء الولايات المتحدة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية، واصفة المنظمة بأنها تنتهج "أجندة عالمية وأيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع سياستنا الخارجية القائمة على مبدأ أمريكا أولا".

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إنها تأسف بشدة لقرار ترامب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه كان قرارا "متوقعا استعدت اليونسكو له".

وكانت اليونسكو واحدة من عدة هيئات دولية انسحب منها ترامب خلال ولايته الأولى، إلى جانب منظمة الصحة العالمية، واتفاقية باريس للمناخ، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وخلال ولايته الثانية، أعاد العمل بهذه الخطوات إلى حد كبير.

ورحبت إسرائيل بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من اليونسكو.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أحد أسباب الانسحاب هو قرار اليونسكو قبول فلسطين من الدول الأعضاء، وهو ما "يتعارض مع السياسة الأمريكية ويسهم في انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل داخل المنظمة".

وأكد مسؤولو اليونسكو أن جميع بيانات الوكالات ذات الصلة تم الاتفاق عليها مع كل من إسرائيل والفلسطينيين على مدى السنوات الثماني الماضية.

وانضمت الولايات المتحدة إلى المنظمة عند تأسيسها في 1945، لكنها انسحبت للمرة الأولى في 1984 احتجاجا على ما قالت إنه سوء إدارة مالية وانحياز ضد الولايات المتحدة، ثم عادت للانضمام إليها بعد ما يقرب من 20 عاما في 2003 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش الذي قال آنذاك إن المنظمة أجرت الإصلاحات اللازمة.