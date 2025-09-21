"ذكية وبارعة".. ترامب يرشح ليندسي هاليجان لمنصب مدعي عام فرجينيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ترشيح ليندسي هاليغان لمنصب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" إنها "إنه لشرف لي أن أعين ليندسي هاليجان، التي كانت تعمل مساعدة خاصة للرئيس في البيت الأبيض، كمدعي عام للولايات المتحدة في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا".

وأضاف: "ليندسي محامية ذكية وقوية ومخلصة، عملت معي لفترة طويلة، بما في ذلك المعركة الناجحة ضد تسييس نظامنا القضائي من قبل جو بايدن الفاسد والديمقراطيين اليساريين المتطرفين وهي معركة شهدتها بنفسها عندما دافعت عن حقوقي خلال المداهمة غير الدستورية وغير الأمريكية لمنزلي في مارالاغو، في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

وتابع: "بصفتها شريكة في أكبر مكتب محاماة في فلوريدا، أثبتت ليندسي نفسها كمحامية بارعة في المحاكمات، ومثلتني لاحقًا (وفازت!) في ما يسمى بخدعة الوثائق المخزية التي افتعلها الديمقراطيون، إلى جانب العديد من القضايا الكبرى البارزة الأخرى.

وأردف: "إنها تتمتع بذكاء شديد وشجاعة كبيرة، وبفضل عملها مع المدعية العامة بام بوندي ونائب المدعي العام تود بلانش، تتمتع بالقوة والعزيمة اللازمة لتكون متميزة تمامًا في هذا الدور الجديد والمهم للغاية".



وختم ترامب موجهاً حديثه إلى مرشحته: "تهانينا يا ليندسي، ستُحققين إنجازات عظيمة للعدالة، وفيرجينيا، وبلدنا! شكرًا لاهتمامكِ بهذا الأمر. اجعلي أمريكا عظيمة مجددًا".

أخبار ذات علاقة بعد 30 عاماً.. ترامب يلغي مسح الأمن الغذائي في أمريكا

ويعدّ هذا المنصب من المناصب الاتحادية المهمة، إذ يتولى المدعي العام متابعة القضايا الجنائية والمدنية ضمن الاختصاص القضائي للمنطقة.

وليندسي هاليغان محامية أمريكية شغلت منصب مساعدة خاصة للرئيس في إدارة ترامب، ومارست سابقًا قانون التأمين في فلوريدا، قبل انضمامها إلى الفريق القانوني لدونالد ترامب عام 2022.