وكالة: روسيا قصفت منشآت في ميناء إسماعيل الأوكراني

أفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، يوم الأربعاء، بأن الضربات الروسية على ميناء إسماعيل الأوكراني طالت الميناء وبنية تحتية متعلقة بالحبوب يوجد بداخلها من وصفتهم بـ"المرتزقة الأجانب"، وعتادا عسكريا، فضلا عن ساحة لإصلاح السفن تابعة للبحرية.

جاء ذلك نقلا عن سيرقي ليبيديف، الذي وصفته الوكالة بأنه منسق لمجموعة سرية في مدينة ميكولايف الساحلية الأوكرانية، ولديه مصادر في ميناء إسماعيل الرئيسي في أوكرانيا الواقع في الجهة المقابلة من رومانيا على نهر الدانوب.

وأوضح ليبيديف أن روسيا شنت 8 ضربات منفصلة على ميناء إسماعيل، وأنها استهدفت محطة نفطية وساحة لإصلاح القطع البحرية الأوكرانية، ومبنى ميناء يُعتقد أن به قوات أجنبية، ووحدة لتخزين الحبوب ومبنى شاهقا يضم عتادا عسكريا أجنبيا.