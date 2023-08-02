وكالة: روسيا قصفت منشآت في ميناء إسماعيل الأوكراني
أفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، يوم الأربعاء، بأن الضربات الروسية على ميناء إسماعيل الأوكراني طالت الميناء وبنية تحتية متعلقة بالحبوب يوجد بداخلها من وصفتهم بـ"المرتزقة الأجانب"، وعتادا عسكريا، فضلا عن ساحة لإصلاح السفن تابعة للبحرية.
جاء ذلك نقلا عن سيرقي ليبيديف، الذي وصفته الوكالة بأنه منسق لمجموعة سرية في مدينة ميكولايف الساحلية الأوكرانية، ولديه مصادر في ميناء إسماعيل الرئيسي في أوكرانيا الواقع في الجهة المقابلة من رومانيا على نهر الدانوب.
وأوضح ليبيديف أن روسيا شنت 8 ضربات منفصلة على ميناء إسماعيل، وأنها استهدفت محطة نفطية وساحة لإصلاح القطع البحرية الأوكرانية، ومبنى ميناء يُعتقد أن به قوات أجنبية، ووحدة لتخزين الحبوب ومبنى شاهقا يضم عتادا عسكريا أجنبيا.
وأظهر مقطع مصور نشرته السلطات الأوكرانية رجال إطفاء على سلالم وهم يكافحون حريقا هائلا في مبنى متعدد الطوابق، كما دُمر عدد من المباني الكبيرة الأخرى وانسكبت الحبوب من صومعتين على الأقل بعد أن تعرضتا لأضرار.
في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني ألكسندر كوبراكوف أن هجمات روسية نُفذت بواسطة طائرات مسيرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، على مخازن للحبوب، أتلفت ما يصل إلى 40 ألف طن من الحبوب كانت متجهة لدول أفريقية والصين وإسرائيل.
وقال كوبراكوف عبر تويتر: "هاجم الروس مخازن للحبوب، وتم إتلاف نحو 40 ألف طن من الحبوب كانت تنتظرها دول في أفريقيا والصين وإسرائيل".