الرئيس السنغالي يقرر تأجيل الانتخابات الرئاسية
قرر الرئيس السنغالي ماكي سال، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 25 من الشهر الجاري؛ وذلك بسبب الخلافات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وقال "سال"، في خطاب أذاعه التلفزيون، إن "هذه الظروف المضطربة يمكن أن تقوض بشكل خطير مصداقية عملية الاقتراع من خلال زرع بذور الخلافات قبل الانتخابات وبعدها".
ولم يحدد الرئيس موعدًا جديدًا للانتخابات، لكنه كشف عن إجراء حوار وطني قال إنه لضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مؤكدًا أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر على قراره بعدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة.
وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات، وفي أعقاب طلب رسمي بالتأجيل من الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض الذي تم استبعاد مرشحه من الترشح، في يناير كانون الثاني الماضي.
وكان القرار، الذي اتخذه المجلس الدستوري باستبعاد متنافسين بارزين مثل كريم واد زعيم الحزب الديمقراطي السنغالي، وزعيم المعارضة عثمان سونكو، سببًا في زيادة السخط خلال الفترة الماضية.
ويقول المرشحون المستبعدون، إن قواعد الترشح لم تطبق بشكل عادل، وهو ما تنفيه السلطات.