وسط ظروف "صعبة".. أوكرانيا تسيطر على طريق إمداد حيوي مؤدٍّ لباخموت

قال متحدث عسكري أوكراني يوم السبت إن "أوكرانيا لا تزال تسيطر على طريق إمداد هام مؤد إلى باخموت، لكن الوضع لا يزال "صعبًا حقًّا" في المدينة المحاصرة الواقعة شرق البلاد.

تحاول القوات الروسية منذ عشرة أشهر شق طريقها وسط الأنقاض نحو ما كانت في السابق مدينة يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة، وتعهدت كييف بالدفاع عن باخموت التي تعتبرها روسيا نقطة انطلاق لمهاجمة مدن أخرى.

وقال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق في مقابلة مع موقع إخباري محلي: "منذ عدة أسابيع، كان الروس يتحدثون عن السيطرة على طريق الحياة، وكذلك عن استمرار السيطرة على إطلاق النار عليه".