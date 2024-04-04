روسيا تعتقل إسرائيلياً بسبب نيته الانضمام للقوات الأوكرانية‎

أفادت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في إقليم كراسنودار، جنوب البلاد، بأنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي، وهو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، بسبب نيته الانضمام إلى القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان الأمن: "اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي في إقليم كراسنودار المواطن الإسرائيلي لازمان يوفال، المولود في عام 1960، وهو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي كان لديه نية الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية من أجل المشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا".

وتابع جهاز الأمن الفدرالي: "نتيجة لعمليات البحث، ثبت أن المواطن الأجنبي لديه موقفا سلبيا تجاه المنطقة العسكرية الشمالية (الحرب في شرق اوكرانيا) والسياسات التي تنتهجها القيادة الروسية، حيث أرسل بياناته الشخصية وسيرته الذاتية إلى عدد من المنظمات الإرهابية المحظورة على أراضي روسيا بغية الانضمام إلى التنظيمات المذكورة والقيام بمهام قتالية ضد روسيا”.

وأوضح البيان أنه "لم يكن لديه الوقت لتحقيق نواياه ونيابة عن السلطات الأمنية، تم الإعلان عن تحذير رسمي للمواطن الإسرائيلي لازمان يوفال، ويتم حاليًّا إجراء مراحل طرده من روسيا إلى إسرائيل، كما تم منعه من دخول روسيا بشكل دائم".