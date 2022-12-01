أفغانستان.. "جبهة التحرير" تعلن مسؤوليتها عن هجوم "استهدف عناصر لطالبان"

أعلنت جبهة التحرير الوطني الأفغانية، مساء الأربعاء، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مدرسة دينية في ولاية سمنجان شمالي أفغانستان.

وقالت الجبهة في بيان لها عبر حسابها في "الفيسبوك" إنها "تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قوات طالبان في مدينة إيباك وسط ولاية سمنجان شمال أفغانستان".