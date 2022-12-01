أفغانستان.. "جبهة التحرير" تعلن مسؤوليتها عن هجوم "استهدف عناصر لطالبان"
أعلنت جبهة التحرير الوطني الأفغانية، مساء الأربعاء، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مدرسة دينية في ولاية سمنجان شمالي أفغانستان.
وقالت الجبهة في بيان لها عبر حسابها في "الفيسبوك" إنها "تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قوات طالبان في مدينة إيباك وسط ولاية سمنجان شمال أفغانستان".
وأضاف البيان أنه "نتيجة لهذا الهجوم المخطط له مسبقًا من قبل القوات العملياتية لجبهة التحرير الوطني على قاعدة لجماعة طالبان في مدينة أيبك وسط ولاية سمنجان، قُتل وجُرح أكثر من 50 من عناصر طالبان".
وزعم بيان الجماعة الأفغانية المعارضة لطالبان أن "هذا الهجوم استهدف دار المعلمين الذي حولته حركة طالبان إلى قاعدة عسكرية في وسط ولاية سمنجان.
وتشكلت جبهة التحرير الوطني الأفغانية، بعد شهر واحد من سقوط أفغانستان في أيدي طالبان منتصف آب/أغسطس 2021.
ومؤسسو هذه الجماعة هم أفغان غادروا أفغانستان منذ سنوات وانشغلوا بالعمل في الدول الأوروبية والأمريكية بعد الانتهاء من التعليم العالي، فيما يقول المؤسسون "إن الهدف من تشكيل هذه الجبهة هو إخراج أفغانستان من الأزمة الحالية".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، لقي ما لا يقل عن 15 طالبًا مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار مدرسة دينية في ولاية سمنجان شمال أفغانستان.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان نافع تاكور مقتل ما لا يقل عن 10 طلاب بالمدرسة نتيجة انفجار مدرسة "الجهادي" بمدينة أيبك عاصمة ولاية سمنجان.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول محلي في طالبان قوله إن "15 شخصا على الأقل قتلوا في هذا الانفجار".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان إن قوات طالبان تحقق في هذا الهجوم، مضيفاً أنه "سيتم تحديد الجناة ومعاقبتهم".
وشهدت أفغانستان خلال الأشهر الماضية هجمات دامية على مراكز وتجمعات تعليمية، أعلن تنظيم داعش فرع خراسان مسؤوليته عن معظمها.
وفي العديد من هذه الهجمات، مثل الهجوم الذي وقع في نهاية أيلول/سبتمبر من هذا العام في مدرسة كاج في كابول، لقي عشرات الأشخاص مصرعهم.