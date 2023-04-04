أوكرانيا تدمر 14 مسيرة روسية من طراز "شاهد"

قالت قيادة سلاح الجو الأوكراني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إن روسيا أرسلت 17 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد لمهاجمة أوكرانيا، قبل أن تدمر أنظمة الدفاع الجوي 14 منها.

وأضافت القيادة في بيان على تطبيق المراسلة تيليغرام: "سجلنا إجمالا ما يصل إلى 17 عملية إطلاق لطائرات مسيرة، ربما من منطقة الساحل الشرقي لبحر آزوف".