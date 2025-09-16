نيودلهي: أجرينا محادثات "إيجابية" مع واشنطن حول الرسوم الجمركية

أعلنت الهند، الثلاثاء، عن إجراء محادثات "إيجابية" مع الولايات المتحدة بشأن قضية الرسوم الجمركية الشائكة بعد أن رفعتها واشنطن إلى 50% على الصادرات الهندية رداً على شراء نيودلهي للنفط الروسي.

وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان: "نظراً للأهمية الدائمة للتجارة الثنائية بين الهند والولايات المتحدة، كانت المحادثات إيجابية، وتركزت على الأجل الطويل، وتناولت جوانب مختلفة من اتفاقية التجارة"، بحسب "فرانس برس".

وأضافت الوزارة: "تقرر تكثيف الجهود لإبرام اتفاق تجارة يعود بالفائدة على الطرفين في أسرع وقت".

وحضر المحادثات بريندان لينش الممثل التجاري الأمريكي لوسط وجنوب آسيا، في نيودلهي بعد أسبوع من إعلان الرئيس دونالد ترامب استئناف المفاوضات بين البلدين.

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ أن فرض ترامب رسوماً إضافية بنسبة 50% على الصادرات الهندية في 27 آب/أغسطس، رداً على شراء الهند للنفط الروسي الذي يقول إنه يغذي آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وحذّر المصدرون في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، من إلغاء طلبات وفقدان عدد كبير من الوظائف جراء ذلك.

واتهم الرئيس الأمريكي الهند، مراراً، بأنها الرائدة عالمياً في مجال فرض الرسوم الجمركية.