وزير الدفاع الروسي يزور جبهة القتال في دونباس (فيديو)
زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، مواقع الخطوط الأمامية لجبهة القتال، في أقليم دونباس، حيث تفقد جاهزية قواته هناك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "تفقد وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة المركز تشكيل عسكري".
واستمع شويغو إلى "تقرير القيادات العسكرية وضباط الأركان حول الوضع الحالي، وطبيعة تحركات العدو وأداء القوات الروسية".
وأعرب شويغو عن شكره "لقيادة وأفراد قوات المركز (تشكيل عسكري) على عملياتها الهجومية الناجحة على محور كراسني ليمان، وتحريرها مواقع إستراتيجية".
وخلال الزيارة، أولى "وزير الدفاع الروسي اهتمامًا خاصًا للقوات على هذه الجبهة"، وشدد على ضرورة توجيه "ضربات استباقية للعدو، أثناء الأعمال القتالية، وإقصائه من المواقع التي يشغلها".
وعُرض أمام وزير الدفاع الروسي "عدد من المدرعات والدبابات الغربية التي تم الاستيلاء عليها خلال المعارك من بينها مركبة المشاة القتالية السويدية سي في- 90".