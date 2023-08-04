وزير الدفاع الروسي يزور جبهة القتال في دونباس (فيديو)

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، مواقع الخطوط الأمامية لجبهة القتال، في أقليم دونباس، حيث تفقد جاهزية قواته هناك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "تفقد وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة المركز تشكيل عسكري".