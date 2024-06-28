بعد "كارثة بايدن".. "شبح التداعيات" يخيم على المعسكر الديمقراطي

رأت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أن المناظرة بين المرشحين الرئاسيين للولايات المتحدة، كانت "كارثة" للحزب الديمقراطي، والرئيس جو بايدن الذي ظهر "مشوشا" مما جعل دونالد ترامب يسيطر على المشهد.

وقال الكاتبان تيم ستانلي وتوني دايفر في تحليل للصحيفة إن "المناظرة الرئاسية الأولى اعتبرت على نطاق واسع بمثابة كارثة لبايدن، وأثار أداؤه تساؤلات وشكوكا بشأن قدرته على مواصلة حملته الانتخابية، في المقابل، تمكن ترامب، على الرغم من عيوبه المعتادة، من البروز بقوة من خلال تسليط الضوء بشكل فعال على نقاط ضعف منافسه الديمقراطي وتقديم نفسه على أنه المرشح الأقوى".

ودعا الكاتبان "الديمقراطيين إلى التفكير في استبدال بايدن كمرشح لانتخابات عام 2024 من أجل تجنب فوز ترامب المحتمل".

عثرات بايدن

وفقا لتيم ستانلي، كانت "المناظرة أشبه بحالة طبية طارئة، وليس حدثا سياسيا، مبينا بأن أداء بايدن اتسم بصعوبات كبيرة. فمنذ البداية، ظهر الرئيس واهنا ضعيفا، وكان صوته بالكاد مسموعا، بينما أثار مظهره الجسدي وسلوكه مخاوف بشأن صحته وقدرته على الحكم لولاية أخرى، كما أنه طوال المناظرة، كانت ردود أفعاله مشوشة وغير متماسكة، ما يدل على تراجع في قدرته العقلية".

علاوة على ذلك، يقول ستانلي: "أسفرت محاولة بايدن تناول موضوع الرعاية الصحية خلال المناظرة الرئاسية عن حديث غير متماسك ومشوش، وهو ما سلط الضوء على مواجهته صعوبات في التواصل، في حين أظهر رد فعل ترامب السريع على ارتباك بايدن إلى أي حد يواجه الرئيس صعوبة في التعبير عن أفكاره بوضوح".