على وقع "طبول الحرب".. إيران تزود سفنها الحربية لأول مرة بصواريخ بعيدة المدى
على وقع تهديدات بـ"حرب مباشرة ومفتوحة" واتهامات متبادلة بين إسرائيل وإيران، كشفت طهران عن خطوة عسكرية، اتُخذت لأول مرة، حيث زودت سفنا حربية تتبع الحرس الثوري بصواريخ يبلغ مداها ألفي كيلو متر.
جاء ذلك، على لسان قائد القوات البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، الذي أعلن عن الخطوة العسكرية الجديدة ردا على "عدو" لم يسمه، لكنه كان يلمح إلى إسرائيل.
جاء تصريح المسؤول العسكري البارز، بعد تقارير نشرتها صحف عبرية، كشف عن استعداد "جيش الدفاع الإسرائيلي إلى "حرب مباشرة ومفتوحة" ضد إيران.
وكشف قائد القوات البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري في تصريحات إذاعية نقلتها وسائل إعلام إيرانية تنطق بالعربية، عن تجهيز السفن الحربية التابعة لقواته لأول مرة بصواريخ عمودية الإطلاق وصواريخ يبلغ مداها ألفي كيلومتر، متهما عدوا لم يسمه، بمحاولة منع بلاده من بلوغ أهدافها.
وأكد القائد العسكري الإيراني، بأن بلاده تريد أن تبين "إنجازات الثورة"، محذرا من أن التقاعس عن التسليح يجعل "الأعداء يروون سير الأحداث كما يحلو لهم"، على حد وصفه، مشددا بأن "طهران تريد أن تكشف الحقائق للمواطنين خصوصا جيل الشباب".
تسليح ذاتي وتهديد مباشر
وأشاد العميد علي رضا تنكسيري بالإنجازات الكبيرة التي حققتها بلاده منذ ثورة عام 1979، مشيرا أن كل التطور العسكري الذي وصلت إليه إيران، أنُجز في "ظروف الحظر القاسية"، لافتا أن بلاده تمكنت من بناء سفن عسكرية نوعية أثارت الاهتمام.
وأعلن بأن القوات البحرية الإيرانية، ركبت على ظهر سفنها ولأول مرة "صواريخ عمودية الاطلاق وصواريخ مداها 2000 كيلومتر"، مبينا أن هذه القدرات العسكرية تمكن إيران من منع ومساءلة أية سفن تدخل المياه الإقليمية.
وفي الوقت الذي أقر فيه "تنكسيري" بحالة الضعف العسكرية لبلاده قبل الثورة، وعدم قدرتها على مساءلة السفن التي تدخل مياهها الإقليمية، أكد بأنها "اليوم قادرة على منع سفن بريطانيا وأمريكا وفرنسا ونيوزيلندا وأستراليا، من الدخول إلى المياه الإيرانية الإقليمية، كما أنها تستطيع الدخول بسرعة إلى مياه الدول المجاورة، ما يعني "الاقتدار"، وفق تعبيره.
تهديدات متبادلة
تصريحات القائد العسكري الإيراني البارز، جاءت بعيد أيام قليلة من تقارير نشرتها صحفية عبرية، أشارت إلى استعداد "إسرائيل" بشكل حقيقي إلى حرب مباشرة ومفتوحة مع إيران، عبر تجهيزات خاصة أعدت لهذه الغاية.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن إسرائيل تستعد وفقًا لمعطيات أمنية لحرب مباشرة مع إيران قد تمتد لعدة أيام من القتال، مشيرة إلى أن "الجيش بدأ أخيرًا التحضير لاحتمال حقيقي للحرب مع الحرس الثوري".
ووفق التقرير فإن شعبة الاستخبارات "أمان" تضاعف الاستعداد لمخطط الحرب الذي لم يسبق التخطيط لمثيل له مِن قبل، لافتا إلى أن "الحرب القادمة ستكون متعددة؛ ما دفع الجيش إلى رفع مستوى الاستعدادات".
وحذر قادة في الجيش الإسرائيلي من خطورة عدم الاستعداد الجيد لهذه الحرب، التي "لا تشبه إطلاقًا حربًا ضد حزب الله أو عملية في غزة ضد حماس أو الجهاد الإسلامي"، مشيرين إلى أنها (الحرب) قد "تكون أول اختبار للجيش حيال استعداده لسيناريو مواجهة عسكرية مكثفة ومفتوحة مع الجيش الإيراني.
وكشف تقرير الصحيفة العبرية، عن استحداث فرع استخباري أمني باسم الفرع 54، يعنى بمراقبة الحرب وجمع المعلومات عن إيران.
ونقل التقرير عن قائد الفرع الأمني قوله "نحن مسؤولون عن توفير البنية التحتية المعرفية للجيش الإسرائيلي، إزاء كل ما يتعلق بالقدرات العسكرية الإيرانية والتشكيلات الإستراتيجية التي يمتلكونها، ونحن منخرطون في دراسة العناصر المسيطرة في إيران من المستوى الرفيع إلى السلطة".
كما نقل التقرير عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تحذيره الصريح من القدرات العسكرية للقوات البحرية التي تتبع الحرس الثوري الإيراني، وقال إن "الأسطول البحري للحرس الثوري يدار من المقر العام لمؤسسة خاتم الأنبياء".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي "هذا النظام الأمني يقوده الجنرال روليم علي راشد، (67) عامًا، والذي يُعتبر أحد أبطال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، وفيما بقي الرجل يدير تدريبات أمنية في الظل، خرج أخيرًا بتصريحات قال فيها إن "إسرائيل أصبحت تشكل تهديدًا لإيران".