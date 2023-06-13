على وقع "طبول الحرب".. إيران تزود سفنها الحربية لأول مرة بصواريخ بعيدة المدى

على وقع تهديدات بـ"حرب مباشرة ومفتوحة" واتهامات متبادلة بين إسرائيل وإيران، كشفت طهران عن خطوة عسكرية، اتُخذت لأول مرة، حيث زودت سفنا حربية تتبع الحرس الثوري بصواريخ يبلغ مداها ألفي كيلو متر.

جاء ذلك، على لسان قائد القوات البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، الذي أعلن عن الخطوة العسكرية الجديدة ردا على "عدو" لم يسمه، لكنه كان يلمح إلى إسرائيل.

جاء تصريح المسؤول العسكري البارز، بعد تقارير نشرتها صحف عبرية، كشف عن استعداد "جيش الدفاع الإسرائيلي إلى "حرب مباشرة ومفتوحة" ضد إيران.