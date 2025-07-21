عراقجي: البرنامج النووي تعطل لكننا سنعود للتخصيب

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، توقف البرنامج النووي عن العمل بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت به، إثر الحرب الأخيرة مع إسرائيل التي قصفت فيها واشنطن منشآتها النووية، مؤكدا رغم ذلك أن طهران "لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم".

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وأضاف عراقجي لقناة "فوكس نيوز": "لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة. لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا. والآن، والأهم من ذلك، أنه مسألة كرامة وطنية"، وفق تعبيره.

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وفي وقت سابق، صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، بأن المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني "لن تتم" إذا أصرت الولايات المتحدة على مطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم.

ولفت إلى أن إيران لا تمانع "مفاوضات غير مشروطة تراعي خطوطها الحمراء".