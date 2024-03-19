بينهم عرب.. موسكو تنشر قائمة "مرتزقة" يقاتلون في أوكرانيا

وعلى الرغم من أن الدول الغربية هي من تتصدر القائمة إلا أن دولاً عربية كان لها مكان في هذه القائمة، حيث وصل إلى أوكرانيا 200 مرتزق سوري قتل منهم 102، وكانت الجزائر في المرتبة الثانية عربياً ووصل منها 60 قتل منهم 28 بحسب التقرير.

ولم توضح الوزارة طريقة وصول المرتزقة إلى أوكرانيا فيما إذا كانت برحلات مباشرة، أم عبر دول مجاورة، لكنها توعدت أن تقوم بمواصلة تحقيقاتها الاستخباراتية للكشف عن أعداد وجنسيات القادمين للقتال في صفوف الأوكران والقضاء عليهم.

وبحسب القائمة فقد وصل من بولندا 2960 مرتزق قتل منهم1497، ومن الولايات المتحدة وصل 1113 قتل نصفهم تقريبا.

التقرير الذي وعدت الدفاع الروسية بتدعيمه بتقارير أخرى، لم تكشف فيه كيف حصلت على هذه الأرقام أو مصدرها لكنها تشير إلى أنها "دقيقة وتم التأكد من معطياتها".

وتنفي العديد من الدول أنها تقوم بتسهيل إرسال مرتزقة للقتال في أوكرانيا، فيما تعتبر موسكو أن تسهيل دخول المقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا يرقى للتدخل المباشر في الحرب.