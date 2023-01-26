مقتل 27 راعيًا إثر انفجار قنبلة وسط نيجيريا

لقي 27 راعيًا مصرعهم وأصيب عدد آخر في انفجار قنبلة، الأربعاء، وسط نيجيريا الذي يشهد أعمال عنف بين الرعاة والمزارعين، وفق ما أفادت الشرطة.

وكان الرعاة وقطعانهم في قرية ركوبي الواقعة على الحدود بين ولايتي نصراوة وبنويه عندما انفجرت "قنبلة".

وقال المسؤول في شرطة ولاية نصراوة ماياكي محمد بابا: "تأكدنا من مقتل 27 شخصًا في الانفجار فضلًا عن عدد كبير من المواشي".

وأضاف أن "عدة أشخاص آخرين أصيبوا وقد يرتفع عدد القتلى". ويحقق خبراء الشرطة في مصدر الانفجار.