نتنياهو: سأشكل خلال أيام حكومة تطبق سياسات اليمين الإسرائيلي

أكد رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أنه سيشكل خلال الأيام المقبلة حكومة تطبق سياسات اليمين الإسرائيلي.

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "لقد تلقينا تفويضاً واضحاً من مواطني إسرائيل لتطبيق سياسات اليمين، وهذا ما فعلناه"، مضيفاً: "أنوي استكمال العمل على تشكيل الحكومة في الأيام المقبلة".

في السياق، أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن النظام السياسي في إسرائيل أمام أسبوع دراماتيكي فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن كتلة اليمين تستعد لتمرير مزيد من القوانين بالكنيست لتسريع تشكيل الحكومة.

وقالت الصحيفة، إنه "يتوجب على نتنياهو أن يقدم حكومته قبل الـ 21 من الشهر الجاري، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه مهلة العشرة أيام الثانية التي منحها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لزعيم الليكود قبل عدة أيام".