إيران.. احتجاجات جديدة في بلوشستان تأييدًا لـ"زعيم السنة"

ليسوا مثيري شغب

وفي سياق متصل، قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، شهريار حيدري، اليوم الجمعة، إن "90٪ ممن نزلوا إلى الشارع يحتجون على الوضع القائم ليسوا من مثيري الشغب".

وأضاف حيدري: "يمكن أن يكون هناك 10% من المشاغبين والبلطجية ويعملون لصالح دول أجنبية".