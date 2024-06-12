أمريكيا.. السجن بحق شخصين حاولا بيع نفط إيراني للصين

قالت وزارة العدل الأمريكية، إن حكمًا بالسجن 45 شهرًا صدر بحق رجلين من ولاية تكساس بعد أن أدانتهما هيئة محلفين في نوفمبر/ تشرين الثاني بمحاولة بيع نفط إيراني، بما يخالف العقوبات المفروضة من واشنطن وبالتآمر لغسل أموال.

وأضافت الوزارة في بيان أن تشن يو وانغ (43 عامًا)، وهو صيني، ودانيال راي لين (42 عامًا) من تكساس خططا مع آخرين للتحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران من يوليو/ تموز 2019 وحتى فبراير/ شباط 2020 من خلال تسهيل شراء نفط تشمله العقوبات من إيران، وإخفاء مصدره ثم بيعه لمصفاة تكرير في الصين.

كان لين رئيسًا لستاك رويالتيز، وهي شركة مقرها تكساس تبيع حقوق التنقيب عن النفط والغاز لصناديق الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر.

وقال محاميه لرويترز في أواخر العام الماضي، إن القضية بنيت على عملاء سريين حكوميين عرضوا على لين "أرباحًا بملايين الدولارات" إذا شارك في المخطط بعد أن رفض أساليبهم في البداية، ووصف المحامي القضية بأنها "مثال صارخ على ممارسات مبالغ فيها للحكومة".

وفي 2020 وجهت السلطات لهما اتهامات مع ثلاثة آخرين ومثلوا أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا، وأظهرت سجلات المحكمة أن اثنين من المتهمين أقرّا بالذنب منذ ذلك الحين.

والصين هي المستورد الكبير الوحيد للنفط الإيراني في العالم على الرغم من العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها من جانب واحد، على صادرات طهران النفطية في العام 2018 بعد قراره سحب واشنطن من الاتفاق النووي للعام 2015 بين طهران وست قوى عالمية.