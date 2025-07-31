روسيا تسيطر على مدينة تشاسيف يار شرق أوكرانيا

أكد الجيش الروسي اليوم الخميس، سيطرته على مدينة تشاسيف يار وهي مركز مهم للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية "حررت" مدينة تشاسيف يار التي تشهد معارك واسعة منذ أشهر، بحسب "سبوتنيك".

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط 6 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى بقصف روسي بالصواريخ والمسيّرات استهدف العاصمة كييف الخميس.

وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو في منشور على تطبيق تيليغرام إنّ "العدو هاجم العاصمة الليلة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وكانت منطقتا سفياتوشينسكي وسولوميانسكي الأكثر تضرّرا.

وأضاف: "في المجمل، حتى الساعة السادسة والنصف صباحا في كييف، قُتل شخص واحد وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح" وفق ما نقلت فرانس برس، قبل أن تؤكد السلطات وقوع 6 قتلى على الأقل.

وتابع: "أصاب أحد الصواريخ مبنى سكنيا وقد تدمر جزء كامل منه" مشيرا إلى إخراج شخصين على قيد الحياة من بين الأنقاض.

وأوضح قائد الإدارة العسكرية في العاصمة تيمور تكاتشينكو أن الهجوم استهدف حوالي 10 مناطق في المدينة من بينها مؤسسة تربوية. وأشار إلى وقوع 27 جريحا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن عصف الانفجارات أدى إلى تحطم الزجاج في وحدة لطب الأطفال في مستشفى من دون وقوع إصابات.