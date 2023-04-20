كمال أوغلو يكسر أحد المحرمات بإعلان انتمائه العلوي
تحدث مرشح تحالف المعارضة التركي للانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدار أوغلو علنًا للمرة الأولى عن انتمائه إلى الأقلية العلوية، وكسر بذلك واحدًا من المحرمات الرئيسية في تركيا.
وأكد كيليتشدار أوغلو في تسجيل فيديو بث مساء أمس الأربعاء على تويتر: "أعتقد أن الوقت حان لأناقش معكم موضوعًا خاصًا وحساسًا جدًا... أنا علوي أنا مسلم مخلص".
وكان العلويون ضحايا لتمييز ومذابح في تركيا بالماضي، وما زال بعض السنة المتشددين يتبنون موقفًا معاديًا لهم.
وكيليتشدار أوغلو الذي يمكن أن يصبح أول رئيس تركي علوي، وعد في حال انتخابه في أيار/مايو بوضع حد للتمييز و"الخلافات الطائفية التي تسبب آلامًا" في تركيا ذات الأغلبية المسلمة والدستور العلماني.
وقال مراقبون إن كيليتشدار أوغلو المولود في منطقة ديرسم (سميت لاحقًا تونجلي في الشرق)، ويشكل الأكراد والعلويون أغلبية سكانها، سيجد صعوبة في إقناع الناخبين السنة المحافظين.
ورحب عدد من معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، بمن فيهم المحافظون، برسالة كيليتشدار أوغلو.