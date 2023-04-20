كمال أوغلو يكسر أحد المحرمات بإعلان انتمائه العلوي

تحدث مرشح تحالف المعارضة التركي للانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدار أوغلو علنًا للمرة الأولى عن انتمائه إلى الأقلية العلوية، وكسر بذلك واحدًا من المحرمات الرئيسية في تركيا.

وأكد كيليتشدار أوغلو في تسجيل فيديو بث مساء أمس الأربعاء على تويتر: "أعتقد أن الوقت حان لأناقش معكم موضوعًا خاصًا وحساسًا جدًا... أنا علوي أنا مسلم مخلص".

وكان العلويون ضحايا لتمييز ومذابح في تركيا بالماضي، وما زال بعض السنة المتشددين يتبنون موقفًا معاديًا لهم.