تايوان ترصد تشكيلاً بحرياً صينياً بقيادة "شاندونغ" يدخل غرب المحيط الهادي

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن تشكيلاً بحرياً صينياً بقيادة حاملة الطائرات "شاندونغ" أبحر على بعد 111 كيلومتراً من جنوب شرقي تايوان، اليوم الاثنين، ودخل منطقة غرب المحيط الهادي لإجراء تدريبات.

وأضافت الوزارة أنها رصدت ابتداءً من الساعة 5:40 صباحا 11 طائرة عسكرية صينية منها مقاتلات جيه-16 في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي في تايوان وأن قواتها قامت "بالرد المناسب".

وشاركت حاملة الطائرات شاندونغ،التي دخلت الخدمة في عام 2019 ، في التدريبات العسكرية حول تايوان في أبريل/ نيسان وعملت في غرب المحيط الهادي. كما أبحرت عبر مضيق تايوان في يونيو حزيران.

وأبحرت سفينة حربية أمريكية وأخرى كندية عبر مضيق تايوان يوم السبت، في ثاني مهمة مشتركة من نوعها منذ يونيو/ حزيران، وتزامن ذلك مع حضور زعيمي البلدين قمة مجموعة العشرين في الهند.

وكثفت الصين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة وذلك رداً على ما تسميه "التواطؤ" بين تايوان والولايات المتحدة.