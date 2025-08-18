زيلنيسكي: اللقاء مع روسيا ضروري دون شروط مسبقة

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن إجراء لقاء مع روسيا أمر ضروري دون وضع أي شروط مسبقة.

وفي تصريحات بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدول الأوروبي الاثنين، أفاد زيلينسكي أنه خلال مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب، عرضت روسيا أولا عقد اجتماع ثنائي مع أوكرانيا، يليه اجتماع ثلاثي، بينما اقترحت الولايات المتحدة عقد اجتماع ثلاثي في أقرب وقت ممكن، بحسب "رويترز".

وأشار زيلينسكي إلى أنه أجرى نقاشا مطولا مع ترامب حول الأراضي، ووصف نتائج المحادثات في واشنطن بأنها "جيدة وطبيعية".

كما تلقى إشارة مهمة من الولايات المتحدة بشأن مشاركتها في الضمانات الأمنية والمساعدة في تنسيقها، مؤكدا أنه ناقش هذه الضمانات أيضا مع ترامب والقادة الأوروبيين.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده لا تحتاج إلى هدنة في الحرب، بل إلى سلام حقيقي يضمن استقرار وأمن أوكرانيا على المدى الطويل.

وأضاف زيلينسكي أن الاتفاق على تفاصيل الضمانات الأمنية سيتم خلال 10 أيام، مشيراً إلى أن هناك عرضا أوكرانيا لشراء أسلحة أمريكية بقيمة نحو 90 مليار دولار، وأن هناك اتفاقا مع أمريكا لشراء طائرات مسيرة.