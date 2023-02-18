طهران تعلّق على لقاء ماكرون مع معارضة إيرانية خلال مؤتمر ميونيخ
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم السبت، على لقاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الناشطة والمعارضة الإيرانية "مسيح علي نجاد" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلقت أعماله أمس الجمعة.
وقال كنعاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أولئك الذين يتجاهلون 44 عامًا من الوجود غير المسبوق للغالبية العظمى من الإيرانيين في دعم البلاد والثورة وقيادتها والذهاب إلى عدد قليل من المهرجين المجهولين، لا يؤمنون بالديمقراطية، ولا يعرفون الثورة والأمة الإيرانية".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "سرعان ما ستركع أمام مثابرة وقوة وعظمة الشعب الإيراني".
ونشرت "مسيح علي نجاد"، أحد النشطاء السياسيين ضد المعارضة الإيرانية، يوم الجمعة، مقطع فيديو للقائها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهنأ ماكرون المعارضين الإيرانيين على تشكيل تحالف لدعم الاحتجاجات، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات "مهمة جدًا في طريق المجتمع المدني".
وقال ماكرون: "أريد أن أهنئكم وجميع أعضاء التحالف على انضمامكم وتعاونكم في دعم المجتمع المدني وما يحدث في إيران، وهذا التحالف مهم للغاية، وسأكون سعيدًا جدًا بلقائكم جميعًا".
وبحسب الرئيس الفرنسي، فإنه"سيجتمع قريبًا مع المعارضة الموحدة، ومستعد للاستماع إلى مطالب الشعب الإيراني".
وفي إشارة إلى كلام ماكرون، أكدت مسيح علي نجاد في تغريدة: "يجب أن نُجبر زعماء العالم على الاستماع إلى صوت الثورة الإيرانية بدلًا من مقابلة القتلة من الآن فصاعدًا".
ووصفت مسيح علي نجاد فرنسا بـ "أرض الثورات" وطالبت بدعم البلاد للمحتجين في إيران، مؤكدة أنها "ستكون صوت المرأة الإيرانية للثورة".
وسيتحدث معارضو النظام الإيراني، بمن فيهم السيدة علي نجاد، في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، فيما لم تتم دعوة إيران إلى المشاركة بالمؤتمر.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلال لقاء مع "مسيح علي نجاد" وعدد من ناشطات حقوق الإنسان في قصر الإليزيه، أشاد إيمانويل ماكرون بالنساء الإيرانيات، وأثنى عليهن لدفعهن "للثورة المستمرة" في إيران.
وكان 8 شخصيات إيرانية معارضة أعلنوا خلال اجتماع في العاصمة واشنطن عن تشكيل تحالف المعارضة الإيرانية، وطرحوا وجهات نظرها حول "مستقبل الحركة الديمقراطية الإيرانية".