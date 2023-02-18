طهران تعلّق على لقاء ماكرون مع معارضة إيرانية خلال مؤتمر ميونيخ

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم السبت، على لقاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الناشطة والمعارضة الإيرانية "مسيح علي نجاد" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلقت أعماله أمس الجمعة.

وقال كنعاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أولئك الذين يتجاهلون 44 عامًا من الوجود غير المسبوق للغالبية العظمى من الإيرانيين في دعم البلاد والثورة وقيادتها والذهاب إلى عدد قليل من المهرجين المجهولين، لا يؤمنون بالديمقراطية، ولا يعرفون الثورة والأمة الإيرانية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "سرعان ما ستركع أمام مثابرة وقوة وعظمة الشعب الإيراني".